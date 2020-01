Agroconsult projeta safra verão de milho em 27,6 milhões de toneladas

São Paulo, 10 – A Agroconsult estimou a produção de milho verão no Brasil em 2019/20 de 27,6 milhões de toneladas, acima dos 26,2 milhões de toneladas obtidas em 2018/19. Ponderou, no entanto, que impactos negativos do clima quente e seco no Rio Grande do Sul em dezembro ainda precisam ser computados.

“Não seria surpresa se a produção de milho verão este ano for menor do que a do ano passado. Teve adversidade climática especialmente no milho do RS”, disse o sócio-diretor da Agroconsult, André Pessôa.

Segundo ele, o viés é baixista para o número de safra de verão do País em função das possíveis perdas na safra gaúcha. Embora possa haver ajustes para baixo na produtividade do milho verão, a área plantada no País ainda pode ser corrigida para cima ante os 4,9 milhões de hectares previstos atualmente, conforme o representante da Agroconsult.

No caso da safrinha, a perspectiva da Agroconsult é de produção de 74 milhões de toneladas, queda de 3,6% ante o ciclo anterior. A área plantada deve crescer 3%, para 13 milhões de hectares.

“Não temos dúvida de que esse milho será plantado mesmo que com atraso”, disse Pessôa.

Já a perspectiva de produtividade, com base na linha de tendência histórica, é de 95 sacas por hectare, ante 101 sacas por hectare na temporada anterior. “É muito difícil, com este atraso na implantação, que se repitam as produtividades do ano passado.”

Segundo ele, o plantio não deve atrasar tanto em relação à média histórica, mas fica bem atrás do ritmo do ano passado. “A produtividade do ano passado foi de 101 sacas/ha, que foi um ponto fora da curva. Se voltar à curva (o rendimento) deve ser de 95 sacas/hectare.”