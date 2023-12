Agro Amazônia obtém faturamento recorde de R$ 1 bilhão em sementes de soja

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/12/2023 - 14:55 Para compartilhar:

São Paulo, 21 – A Agro Amazônia informa ter atingiu faturamento recorde de R$ 1 bilhão em sementes de soja. O resultado, obtido entre agosto e novembro, é 19% maior em relação ao mesmo período de 2022. “O resultado é fruto do investimento em tecnologia e parcerias para a construção de duas plataformas de sementes de soja, que estão entre as mais adaptadas para o bioma Cerrado disponíveis no mercado (DAGMA e DonMario)”, disse a empresa em nota.

A Dagma, marca própria da Agro Amazônia, representa 25% do segmento de sementes da companhia, enquanto a Don Mario, 45%.

A Agro Amazônia também atua na distribuição de fertilizantes e defensivos, entre outros produtos.

Conforme a empresa, a expectativa é alcançar faturamento de R$ 6 bilhões em 2023, 7,1% mais em relação ao ano anterior.

Atualmente, conta com 64 lojas em nove Estados e planeja ter 90 filiais até 2025. A companhia também prevê investir R$ 150 milhões na construção de sua primeira indústria de beneficiamento de sementes.

