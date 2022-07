Agritel vê safra de trigo soft em queda neste ano, a 33,25 mi t

PARIS (Reuters) – A consultoria Agritel espera que a safra de trigo soft na França, maior produtor da União Europeia, caia para 33,25 milhões de toneladas este ano devido principalmente a uma menor área colhida, conforme estimativa inicial divulgada nesta segunda-feira.

Uma projeção será divulgada no final de julho com base em uma pesquisa com participantes do setor, disse a Agritel, que faz parte do grupo de levantamento de preços de commodities Argus, em seu boletim semanal.

A estimativa ficou acima da projeção do Ministério da Agricultura francês, divulgada na semana passada, de uma safra de trigo soft em 2022 em 32,90 milhões de toneladas, queda de 7,2% em comparação com os 35,43 milhões de toneladas colhidos em 2021.

