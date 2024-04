Agrishow: Pasta de Agricultura de SP anuncia R$ 60 mi para programa Pró-Trator

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/04/2024 - 8:18 Para compartilhar:

São Paulo, 22 – A Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo anunciou que ofertará R$ 60 milhões dentro do programa Pró-Trator para subvencionar juros de até 2,4 mil tratores para pequenos e médios produtores durante a Agrishow, que ocorrerá entre os dias 29 de abril e 3 de maio em Ribeirão Preto (SP).

Em nota, a pasta diz que o número de máquinas entregues pelo Pró-Trator em 2024 seja quase 10 vezes maior do que no ano passado, quando somou 257 equipamentos. O programa, realizado em parceria com cooperativas de crédito, é executado pelo Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP), da SAA.

A subvenção será possível para aquisição de tratores com potência máxima de motor de até 125 cv, novos e de fabricação nacional. Será permitida a aquisição de apenas uma unidade por beneficiário. A subvenção parcial será de 4% do valor dos juros incidentes na operação realizada pelo banco cooperativo conveniado e está limitada ao máximo de até R$ 25 mil por beneficiário, do valor financiável, deduzido os recursos próprios pagos pelo produtor rural.