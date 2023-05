Agrishow: Banco do Brasil registra R$ 2,9 bilhões em estimativas de negócios

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/05/2023 - 20:11 Compartilhe

O Banco do Brasil divulgou o balanço consolidado da sua atuação comercial na Agrishow 2023, que terminou nesta sexta-feira, 5, em Ribeirão Preto (SP). Segundo o banco, houve um recorde de R$ 2,9 bilhões em propostas para financiamento de máquinas e implementos. O número é quase o dobro da expectativa da instituição, que trabalhava com potencial de negócios da ordem de R$ 1,5 bilhão. “Nossa presença comercial na Agrishow firma a parceria histórica com o setor”, ressaltou a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros.

Ontem, em comunicado ao mercado, o banco afirmou que, apenas entre 1º e 4 de maio, mais de R$ 2 bilhões haviam sido registrados em expectativas de negócios. Até a última quarta-feira (3), o BB acumulava desembolsos superiores a R$ 154 bilhões (posição até 19 de abril) para o financiamento da safra 2022/23, desempenho que representa incremento de 29% na comparação com igual período da safra anterior.

Das mais de 500 mil operações em mais de 5 mil municípios em todas as regiões do País, 70% dos contratos são realizados com agricultores familiares (Pronaf) e médios produtores (Pronamp). Os desembolsos do banco no primeiro trimestre de 2023 para a agricultura familiar cresceram 36% em relação a igual período de 2022, com R$ 4,4 bilhões liberados.

Durante a feira, o banco promoveu ações de relacionamento e de negócios, como a assinatura de operações rurais, eventos com clientes e realização de palestras técnicas.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias