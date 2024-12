Agrigento prepara iniciativas como capital italiana da cultura

AGRIGENTO, 31 DEZ (ANSA) – A cidade de Agrigento, na região da Sicília, iniciará seu mandato como capital italiana da cultura de 2025 a partir do próximo dia 18 de janeiro, quando o presidente da Itália, Sergio Mattarella, inaugurará oficialmente as iniciativas.

Na última segunda-feira (30), foi apresentada a nova identidade da marca e a campanha de comunicação que promoverá o evento, além de importantes colaborações com o Museu Egípcio de Turim e os Museus do Vaticano.

A programação oficial do mandato de Agrigento será anunciada no dia 14 de janeiro em Roma, na presença do ministro da Cultura da Itália, Alessandro Giuli.

O título dado a cidade vale por um ano e, durante todo o período, diversas atrações e eventos culturais são realizados como forma de promover artistas locais, turismo e a história do município.

As iniciativas incluirão exposições e eventos que transformarão Agrigento em uma “oficina cultural”, contribuindo para transformá-la em uma “cidade mais interessante depois de 2025”, afirmou o diretor da Fondazione Agrigento 2025, Roberto Albergoni.

Agrigento, que foi uma das principais cidades da Magna Grécia antiga e abriga o impressionante sítio arqueológico “Vale dos Templos”, conquistou o título ao derrotar Aosta (Vale de Aosta), Assis (Úmbria), Asti (Piemonte), Bagnoregio (Lazio), Mont Sant’Angelo (Puglia), Orvieto (Úmbria), Pescina (Abruzos), Roccasecca (Lazio) e Spoleto (Úmbria).

“Será um ano intenso de iniciativas, eventos e muitas oportunidades para melhorar e promover o nosso inestimável patrimônio histórico, artístico, paisagístico e cultural”, acrescentou o prefeito de Agrigento, Franco Micciché.

A primeira cidade italiana a ganhar o reconhecimento foi Mantova, em 2016, seguida por Pistoia, Palermo e Parma – única a celebrar por dois anos consecutivos, 2020 e 2021, por conta dos efeitos das restrições sanitárias da Covid-19.

Em 2022, a escolhida foi Procida, enquanto que Bergamo e Brescia – duas das cidades italianas mais afetadas pela pandemia – dividiram o título em 2023. Já a selecionada de 2024 foi Pesaro.

