Agrigento inicia mandato como capital italiana da cultura

AGRIGENTO, 18 JAN (ANSA) – A cidade de Agrigento, na Sicília, iniciou neste sábado (18) seu mandato como capital italiana da cultura em 2025, iniciativa promovida pelo governo para estimular o turismo em municípios que simbolizem as excelências do país no setor.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do presidente da República, Sergio Mattarella, que foi ovacionado pelo público no Teatro Pirandello.

“Natureza, história e cultura são elementos de nosso patrimônio genético. E as metrópoles italianas não são os únicos centros de gravidade, a riqueza de nosso país está na pluralidade, em sua beleza múltipla”, disse o chefe de Estado em seu discurso.

Segundo o presidente, o objetivo de Agrigento em 2025 não deve ser apenas se apresentar como capital da cultura, mas também impulsionar oportunidades em outras localidades italianas fora das grandes cidades.

“As periferias também são motor da cultura, e esse é o desafio que nosso tempo nos apresenta”, disse Mattarella, acrescentando também que a cultura não é somente “admirar os vestígios do passado”. “É um recurso social que aumenta e protege os bens mais preciosos: a liberdade, a igualdade de direitos, a primazia de cada pessoa e a solidariedade”, destacou.

Já o ministro da Cultura, Alessandro Giuli, afirmou que Agrigento pode se tornar a “pedra angular do renascimento da Sicília, um território rico em complexidades”. “Aqui está uma grande ocasião para não falhar”, salientou.

Ao longo do ano, Agrigento promoverá centenas de eventos culturais, englobando também as cidades da província homônima, como a pequena Siculiana, que recebe uma mostra sobre as origens italianas do tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna.

O título de capital da cultura foi instituído em 2015 e, desde então, já passou por municípios de norte a sul do país, como Cagliari, Siena, Mântua, Palermo, Parma, Bergamo e Brescia . Em 2024 o mandato foi exercido por Pesaro, no centro da península, e em 2026 será a vez de L’Aquila. (ANSA).