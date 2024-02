Agricultura vê certificação sanitária como fator-chave para alta da exportação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/02/2024 - 17:43 Para compartilhar:

São Paulo, 23 – As exportações brasileiras de produtos agrícolas foram impulsionadas em 2023 pela adoção do serviço especializado de certificação sanitária, avaliou o Ministério da Agricultura em nota. O Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária executou novos procedimentos, permitindo ao governo certificar requisitos de segurança alimentar para China, Marrocos e países membros do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG).

Na nota, o ministério destaca as exportações de 270 toneladas de castanhas, nozes e amêndoas em 2023 para os países árabes do CCG, sendo 32 toneladas de castanha de caju para Omã, 16 toneladas de castanha do Brasil e 18 toneladas de noz-pecã para a Arábia Saudita.

Além da certificação sanitária, a Agricultura também citou a promoção comercial por adidos agrícolas e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) como fator a contribuir para a expansão do comércio internacional, incluindo aumento significativo nas exportações de café em grãos (10,6 mil toneladas) para a Indonésia e de pimenta-do-reino e óleo de soja bruto (16 mil toneladas) para Marrocos no ano passado. O País também enviou 48 mil toneladas de polpa cítrica peletizada para a China.

“O autocontrole implementado em algumas cadeias tem possibilitado ao ministério realizar a certificação sanitária, agregando mais confiabilidade aos produtos exportados”, afirmou, na nota, o diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Ministério da Agricultura, Hugo Caruso.

