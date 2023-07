Agricultura vai estruturar plano de captação de recursos para recuperação de pastos degradados

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/07/2023 - 18:17 Compartilhe

O Ministério da Agricultura pretende elaborar um projeto para a captação de financiamento para programas de recuperação de pastagens degradadas no Brasil. Segundo nota da pasta, o ministro Carlos Fávaro se reuniu, ontem, com técnicos da Agricultura, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para esta finalidade. A ideia, segundo a nota, envolve também a captação de recursos internacionais que possam financiar técnicas de produção agropecuária sustentáveis no País.

Na reunião, o Banco do Brasil apresentou o mapeamento de todas as áreas degradadas do País e um plano de recuperação escalonada, com estimativas de financiamento. Segundo o estudo, o Brasil tem atualmente cerca de 100 milhões de hectares de pastagens degradadas, sendo 35 milhões com degradação alta e cerca de 66 milhões de hectares com degradação intermediária.

Já o BNDES apresentou propostas de cofinanciamentos em projetos de recuperação de biomas, de coinvestimentos em fundos já existentes e a possibilidade de elaboração de um novo fundo para investimentos externos. A Agricultura adianta que a proposta será finalizada nos próximos dias e levada a investidores privados e governamentais na viagem que Fávaro fará no fim de julho ao Japão, Coreia do Sul, Emirados Árabes e Arábia Saudita.

