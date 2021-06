Agricultura seleciona adidos agrícolas para postos em 12 países

São Paulo, 29 – O Ministério da Agricultura recebe até a sexta-feira, 2 de julho, inscrições para seleção de candidatos para 12 postos de adido agrícola junto às representações diplomáticas do Brasil no exterior. São esses os postos: Pretória, na África do Sul, Berlim, na Alemanha, Riad, na Arábia Saudita, Pequim, na China, Seul, na Coreia do Sul, Nova Délhi, na Índia, Jacarta, na Indonésia, Bangcoc, na Tailândia, Hanói, no Vietnã, Tóquio, no Japão, Buenos Aires, na Argentina, e Cidade do México, no México.

“O adido agrícola é o servidor de cargo efetivo ou empregado público designado para exercer missão permanente de assessoramento em assuntos agrícolas, sendo responsável pela identificação de oportunidades, desafios e possibilidades de comércio, investimentos e cooperação para o agronegócio brasileiro”, explica a pasta.

