Agricultura: Rússia, Belarus, Armênia e Casaquistão abrem mercado para suínos vivos do Brasil

Estadão Conteúdo 08/05/2024 - 20:09

O Brasil poderá exportar suínos vivos para Rússia, Belarus, Armênia, Casaquistão e Quirguistão, informou o Ministério da Agricultura, em nota há pouco. Os países compõem a União Econômica Eurasiática (UEEA). A autorização foi comunicada ao governo brasileiro nesta quarta-feira, 8.

De acordo com o Ministério, trata-se da segunda “grande” abertura comercial na UEEA para produtos agropecuários brasileiros em menos de 10 meses. O Ministério lembrou que os países da UEEA autorizaram a importação bovinos vivos brasileiros para o bloco em setembro do ano passado.

O Brasil exportou US$ 1,2 bilhão em produtos do agronegócio para a UEEA no ano passado. Os embarques são sobretudo de soja em grãos, carne bovina, café verde e açúcar bruto.

O Brasil acumula 39 aberturas de mercado neste ano.