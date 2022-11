Agricultura: recursos do Funcafé já estão nos bancos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/11/2022 - 21:05 Compartilhe

As linhas de crédito para financiamento da produção e recuperação de cafezais danificados do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) já estão disponíveis nas 37 instituições financeiras, entre bancos e cooperativas aptas para operar nesta temporada, informou o Ministério da Agricultura. Segundo a pasta, os cafeicultores terão R$ 6,058 bilhões do Fundo disponibilizados para a safra 2022/2023. Desse total foram desembolsados às instituições financeiras R$ 4,752 bilhões.

Os recursos disponíveis estão distribuídos nas seguintes linhas: crédito de custeio (até R$ 1,57 bilhão), crédito de comercialização (até R$ 2,17 bilhões), Financiamento para Aquisição de Café (FAC) (R$ 1,38 bilhão), crédito para capital de giro para indústrias de café solúvel e de torrefação de café e para cooperativa de produção (R$ 775 milhões), crédito para recuperação de cafezais danificados (R$ 160 milhões).

“A taxa de juros do Funcafé para esta safra está limitada em 11%. A remuneração do Fundo foi estabelecida em 8%, mantendo a remuneração do agente financeiro em até 3%, sendo de livre negociação entre as partes”, disse o Ministério.

