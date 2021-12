Agricultura publica última relação de agrotóxicos registrados em 2021

São Paulo, 31/12/2021 – O Ministério da Agricultura nesta sexta-feira publicou a última relação de agrotóxicos registrados em 2021. Em nota, diz que do total de registros que constam no Ato nº 55 da Coordenação-Geral de Agrotóxicos e Afins, 15 estão são de produtos de baixo impacto. Em 2021, 92 produtos foram registrados, principalmente à base de agentes biológicos ou microbiológicos e extratos vegetais para o controle de pragas e doenças na agricultura. Em 2020, foram 95 registros.

“Hoje, temos mais de 200 produtos fitossanitários com uso aprovado para a agricultura orgânica registrados à disposição do produtor e esse número deve aumentar ainda no primeiro trimestre de 2022, considerando as várias solicitações em análise atualmente”, disse na nota a chefe da Divisão de Registro de Produtos Formulados, Tatiane Nascimento.

