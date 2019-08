Agricultura publica regras para certificação de produtos de origem vegetal

São Paulo, 15 – O Ministério da Agricultura publicou na terça-feira (13)instrução normativa com os critérios para certificação sanitária internacional de produtos de origem vegetal. Conforme as regras, que entram em vigor em 90 dias, podem ser certificados somente os produtos vegetais, subprodutos e resíduos de valor econômico e sistemas de autocontrole do exportador que cumprirem os requisitos sanitários específicos do país ou do bloco de países importadores.

“A norma possibilita a abertura de mercados para o Brasil, uma vez que a certificação sanitária se adequa à dinâmica da comercialização e aos procedimentos adotados de conformidade da qualidade perante o mercado internacional”, disse, em nota, o diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária, Glauco Bertoldo.