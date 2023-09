Agricultura publica preços mínimos para culturas aprovados pelo CMN em 24 de agosto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/09/2023 - 18:01 Compartilhe

São Paulo, 1 – Portaria do Ministério da Agricultura, publicada nesta sexta-feira, 1º de setembro, traz preços mínimos para as culturas de verão e regionais, e também de sementes, válidos para a safra de 2023/2024. Os reajustes foram estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), de 24 de agosto deste ano.

Para os principais produtos, os reajustes variaram de acordo com o comportamento do custo variável da cultura e dos parâmetros econômicos que influenciam a formação de preços, explica a pasta em nota.

A Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) visa diminuir oscilações na renda dos produtores rurais.

Caso o preço do produto no mercado fique abaixo do mínimo, o governo, por meio da Conab, pode agir de forma a garantir uma remuneração mínima ao produtor, ao mesmo tempo em que estimula a reação de preços no mercado.

