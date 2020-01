Agricultura publica lista com novos representantes do CDPC

São Paulo, 14 – O Ministério da Agricultura designou novos representantes do Conselho Deliberativo da Política do Café (CDPC) com indicações do governo e das entidades representativas da cafeicultura. Portaria, assinada pela ministra Tereza Cristina e publicada na segunda-feira, 13, no Diário Oficial da União, lista, entre outros, os nomes de Eduardo Sampaio Marques e Silvio Farnese como representantes do Ministério da Agricultura, Ricardo de Souza Silveira, da Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic), Nelson Carvalhaes, do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), e Pedro Guimarães Fernandes, da Associação Brasileira das Indústrias de Café Solúvel (Abics). O CDPC foi extinto pelo governo Jair Bolsonaro em abril de 2019 e recriado em outubro.

Entre as atribuições do colegiado estão a aprovação do plano de safra para o setor cafeeiro e do programa de produção da exportação do produto, a autorização de programas e projetos de pesquisa e a avaliação das ações destinadas à manutenção do equilíbrio entre a oferta e a demanda do café.

“A normativa também designa os representantes do Comitê Técnico do CDPC, criado para discutir as propostas que serão levadas ao pleno do Conselho. O Comitê também fará a avaliação do Programa Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Café do Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café, coordenado pela Embrapa, financiado em parte com recursos do Funcafé”, explica a pasta em nota.