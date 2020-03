Agricultura prorroga prazo para cadastramento da safra de mudas em MG

São Paulo, 31 – O Ministério da Agricultura prorrogou o prazo para o cadastramento da safra de “mudas variedades” dos viveiros de Minas Gerais. O pedido foi feito pela Emater-MG por causa da pandemia do coronavírus. A pasta explica, em nota, que os viveiros de “mudas variedades” são de frutíferas como manga, abacate e goiaba, que precisam ter a safra cadastrada anualmente no sistema do Ministério de 1º a 31 de março. “Agora o prazo foi estendido para 30 de abril, porque muitos produtores não conseguiram fazer o cadastramento no período normal. Não fazem parte desta medida os viveiros de mudas de citros, que têm regras de cadastro diferentes”, diz a nota.

“Apenas com o cadastro anual é que os produtores têm autorização de produzir e comercializar as mudas. Além disso, o registro é uma garantia de que o consumidor está comprando mudas sadias”, explica o gerente regional a Emater-MG em Cataguases, Celso Luiz de Oliveira.