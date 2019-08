Agricultura: Parceria com MCTIC vai levar mais conectividade ao campo

São Paulo, 15 – O Ministério da Agricultura e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) lançaram nesta quinta-feira a Câmara do Agro 4.0. A iniciativa vai ampliar a conectividade no campo e estabelecer ações para que o Brasil seja um exportador de soluções de internet das coisas com aplicação no agronegócio, explicou a Agricultura, em nota.

Segundo a pasta, a Câmara vai trabalhar para levar conectividade às propriedades rurais, com atenção especial para as das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. No Nordeste, por exemplo, o governo pretende investir cerca de R$ 83 milhões para levar conectividade ao ambiente rural. Já no Norte, o valor chega a R$ 35 milhões, segundo o MCTIC. “Além disso, vamos estimular a Internet das Coisas, para ser aplicada dentro das propriedades em diversas modalidades, desde coletando dados para a melhoria do solo até à aplicação de defensivos de uma forma muito precisa”, disse o ministro do MCTIC, Marcos Pontes, na nota.

O início das discussões está previsto para agosto de 2019 e conclusão em agosto de 2022.