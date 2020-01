Agricultura negocia orçamento de R$ 1,5 bilhão para seguro rural em 2021

São Paulo, 20 – O Ministério da Agricultura vai negociar com a equipe econômica do governo um acréscimo no orçamento para o seguro rural de 2021, dos atuais R$ 1 bilhão para R$ 1,5 bilhão. O objetivo é “dar continuidade à promoção do seguro rural como principal instrumento mitigador de riscos climáticos”, informou a pasta em nota.

Por meio do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), neste ano o ministério espera apoiar a contratação de aproximadamente 250 mil apólices, possibilitando a cobertura de 18 milhões de hectares e um valor segurado de R$ 50 bilhões, após mudanças nas regras de adesão. A projeção considera o comportamento de contratações em anos anteriores e pode variar dependendo do perfil por atividade e tamanho de produtor. A expectativa é que 17% mais produtores sejam contemplados com seguro rural no PSR.

Segundo o diretor do Departamento de Gestão de Riscos do Mistério, Pedro Loyola, a pasta está com projetos para melhorar os produtos e serviços entregues pelas seguradoras habilitadas. “Estamos criando um monitor do seguro rural em que as entidades poderão, com auxílio do Mapa, formalizar para o mercado segurador demandas fundamentadas visando aperfeiçoar ou desenvolver novos produtos de seguro rural”,afirma no comunicado.

Outro objetivo é elevar o patamar de qualidade dos serviços entregues pelas seguradoras aos produtores. “Vamos cobrar melhorias nas coberturas e produtividades estipuladas, bem como dos serviços dos corretores e de peritos agrícolas. Esses últimos terão que fazer parte de um cadastro nacional e serão submetidos a cursos de capacitação e de certificação até 2022. Todas essas ações fazem parte do Programa AGIR – Agro Gestão Integrada de Riscos no âmbito do projeto de Promoção do Seguro Rural”, acrescentou Loyola.