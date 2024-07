Agricultura: não há risco de transmissão de Newcastle entre humanos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/07/2024 - 16:34 Para compartilhar:

A doença de Newcastle (DNC) pode ser transmitida de aves contaminadas para seres humanos, informou o Ministério da Agricultura em publicação nas redes sociais sobre sintomas e riscos da doença. De acordo com a pasta, pode ocorrer “transmissão esporádica” para seres humanos pela manipulação de aves vivas infectadas. Em humanos, a manifestação da doença pode ocorrer com conjuntivite leve e sintomas gripais. O Ministério esclareceu ainda que não há casos de transmissão da DNC entre humanos.

O ministério reforçou na publicação que não há risco de contaminação pelo consumo de carne de frango e ovos. O consumo de produtos avícolas inspecionados pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO) permanece seguro, de acordo com a pasta. “A vigilância e a biosseguridade asseguram que a doença mantenha-se fora do sistema comercial e mantém a produção saudável de produtos destinados ao consumo humano”, afirmou a pasta.

O esclarecimento oficial do ministério sobre a doença vem após a detecção de um foco de DNC em um estabelecimento industrial de 14 mil animais em Anta Gorda, no Rio Grande do Sul, confirmado na última quarta-feira (17). A doença de Newcastle é uma doença viral que afeta aves domésticas e silvestres e causa sinais respiratórios seguidos por manifestações nervosas. Segundo o Ministério, o estabelecimento avícola foi “imediatamente interditado”. Os últimos casos no País tinham sido registrados em 2006, em aves de subsistência nos Estados de Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.

Os sintomas da Newcastle em aves vão de sinais respiratórios, a neurológicos, digestivos e reprodutivos. O vírus é transmitido em contato direto entre aves infectadas e saudáveis, por secreções ou por superfícies contaminadas, explicou o ministério. “Granjas comerciais devem redobrar a atenção com relação à biosseguridade”, alertou a pasta. Conforme o ministério, qualquer suspeita da doença deve ser comunicada imediatamente ao Serviço Veterinário Oficial do Estado.