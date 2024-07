Agricultura/MRE: Cuba abre mercado para ovos, pescados e gelatina do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2024 - 20:28 Para compartilhar:

Brasília, 11/07 – O Brasil poderá exportar ovos e derivados; pescados extrativos e derivados, gelatina e colágeno; e pescados de cultivo e derivados para Cuba, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores, em nota conjunta, divulgada há pouco. A autorização sanitária do governo cubano foi recebida pelo governo brasileiro nesta quinta-feira.

O Brasil exportou US$ 195 milhões em produtos agropecuários para Cuba em 2023. “As quatro novas aberturas deverão contribuir para o aumento do fluxo comercial entre os dois países”, afirmaram as pastas.

No ano, o País acumula 82 aberturas de mercado.