Agricultura/MRE: Costa Rica abre mercado para equinos vivos do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2024 - 18:38 Para compartilhar:

Brasília, 26/07 – O Brasil poderá exportar equinos vivos para a Costa Rica, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores em nota conjunta divulgada há pouco. A autorização foi recebida pelo governo brasileiro nesta sexta-feira, de acordo com as pastas.

Em fevereiro, o país já havia aberto o mercado para a entrada de células-tronco mesenquimais de cães, gatos e equinos do Brasil. Em 2023, o Brasil exportou US$ 272 milhões em produtos agropecuários para a Costa Rica, sobretudo de cereais, farinhas e preparações, produtos florestais e produtos do complexo soja. “Esta nova abertura deverá contribuir para o aumento do fluxo comercial entre os dois países, refletindo a confiança internacional no sistema de controle sanitário do Brasil”, avaliaram as pastas.

No ano, o Brasil acumula 86 aberturas de mercado para produtos do agronegócio.