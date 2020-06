Agricultura monitora nuvem de gafanhotos que está na Argentina, próxima ao RS

O Ministério da Agricultura informou em nota nesta terça, 23, que está monitorando uma nuvem de gafanhotos que está próxima à fronteira da Argentina com o Brasil, na altura do Estado do Rio Grande do Sul.

A pasta disse que recebeu informações do Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar da Argentina (Senasa) sobre a nuvem de gafanhotos da espécie Schistocerca cancellata, que, apesar de estar próxima ao território gaúcho, deve seguir em direção ao Uruguai.

“Considerando a proximidade com a região fronteiriça do Brasil, o Ministério da Agricultura emitiu alerta para as Superintendências Federais de Agricultura, com vistas aos órgãos estaduais de Defesa Agropecuária para que sejam tomadas as medidas cabíveis de monitoramento e orientação aos agricultores da região, em especial no Estado do Rio Grande do Sul, para a adoção eventual de medidas de controle da praga caso esta nuvem ingresse em território brasileiro”, diz a nota do ministério.

Os fatores que levaram ao ressurgimento desta praga em sua fase mais agressiva na região estão sendo ainda avaliados pelos especialistas e podem estar relacionados a uma conjunção de fatores climáticos, como temperatura, índice pluviométrico e dinâmica dos ventos.

