Agricultura libera R$ 50 milhões para Subvenção a seguro no Norte e Nordeste

São Paulo, 6 – O Ministério da Agricultura liberou os R$ 50 milhões para subvenção à contratação de seguro rural exclusivos para produtores do Norte e do Nordeste, que foram anunciados no lançamento do Plano Safra 2020/21. A ajuda poderá ser acessada até outubro, segundo nota da pasta.

Conforme o ministério, a subvenção pode ser pleiteada por qualquer pessoa física ou jurídica que cultive espécies contempladas pelo PSR. Para grãos em geral, o porcentual de subvenção ao prêmio (valor da apólice) pode variar de 20% a 40%, de acordo com a cultura e tipo de cobertura contratada. No caso das frutas, olerícolas, cana-de-açúcar e demais modalidades (florestas, pecuário e aquícola), a parcela de subvenção é de 40%.

A contratação poderá ser feita com corretores e instituições financeiras que operam em parceria com uma das 14 seguradoras credenciadas ao Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), do governo federal.

No comunicado, a pasta informou também que produtores que estão contratando crédito de custeio nas instituições financeiras e são enquadrados no Pronaf (programa de crédito para agricultores familiares) são elegíveis a participar de um projeto-piloto, até outubro, que conta com outros R$ 50 milhões do PSR. O montante é voltado a estimular a contratação do seguro agrícola de soja e milho verão (subvenção para 55% do prêmio) e para banana, maçã e uva (subvenção de 60%).

No ano passado, o ministério destinou R$ 23,1 milhões do PSR para o Norte e o Nordeste, segundo o comunicado, especialmente para a cobertura de lavouras de grãos. A área segurada nas duas regiões chegou a 193,5 mil hectares em 2018 e 367,3 mil hectares em 2019.

Para 2020, a pasta prevê liberar R$ 955 milhões para subvenção ao seguro rural em todo o território nacional, para produtores pessoas físicas ou jurídicas, independentemente de acesso ao crédito rural, de acordo com a nota.

