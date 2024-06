Agricultura: Lesoto abre mercado para ovos e aves vivas do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/06/2024 - 19:33 Para compartilhar:

O Brasil agora tem autorização para exportar ovos férteis, pintos de um dia e aves vivas para o Reino do Lesoto, na África, conforme informado em nota conjunta pelos Ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores. A aprovação foi divulgada nesta segunda-feira, 10.

Este anúncio segue a aprovação anterior, em 17 de maio, em que Lesoto permitiu a importação de carne de aves do Brasil. As negociações para essa liberação tiveram início em novembro do ano passado. Nos últimos 31 dias, foram abertos 15 novos mercados em 10 países para o agronegócio.