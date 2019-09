Agricultura: Kuwait abre mercado para mel do Brasil

São Paulo, 18 – A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou a abertura do mercado do Kuwait para o mel do Brasil. Em nota, a pasta diz que desde 2016 era aguardada a autorização pelo país árabe. Segundo a ministra, que visita o país, a certificação sanitária foi concluída pelo governo do Kuwait.

Nesta quarta, a ministra reuniu-se com a diretora do Comitê Supremo da Autoridade Pública para Segurança Alimentar, Reem Al Fulaij, e o diretor-geral da Autoridade Pública para Agricultura e Pesca, xeique Mohammed Al Sabah. De acordo com a Agricultura, foi discutida nova emissão de certificados de exportação e cooperação técnica na área de pesca e aquicultura.