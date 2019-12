Agricultura institui Zarc em consórcio com braquiária para mais 5 Estados

São Paulo, 23 – O Ministério da Agricultura instituiu para mais cinco Estados o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) no consórcio de milho segunda safra com braquiária. Conforme a pasta informou, em nota, os Estados são Acre, Pará, Maranhão, Tocantins e Piauí. Assim, a partir de agora esses Estados poderão realizar o plantio de milho consorciado com braquiária em segunda safra acessando programas governamentais, principalmente de crédito rural a juros subsidiados.

Este tipo de zoneamento já contemplava também Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e São Paulo. “Em breve, devem ser publicadas portarias do Zarc para consórcio de milho com braquiária para outros Estados do Nordeste”, diz o Ministério da Agricultura, em nota.

De acordo com a pasta, o plantio simultâneo do milho com a braquiária em segunda safra permite que o produtor continue a ter duas safras por ano e ainda possa incluir a forrageira no sistema – para posteriormente introduzir bovinos na área, em sistema de integração lavoura-pecuária (ILP). “Pode também ser utilizada para proteção do solo, como palhada na realização do plantio direto na safra de verão seguinte. O consórcio também é uma estratégia economicamente eficiente para formação ou reforma de pastagens”, menciona a nota.