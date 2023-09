Agricultura instala unidades Utras em seis Estados; total sobe para 58

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/09/2023 - 19:52 Compartilhe

São Paulo, 11/09 – O governo federal estabeleceu oficialmente nos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul novas Unidades Técnicas Regionais de Agricultura e Pecuária (Utras) vinculadas às Superintendências Federais de Agricultura (SFA). A oficialização das novas unidades descentralizadas foi publicada na Portaria nº 597, no Diário Oficial da União (DOU), segundo nota do Ministério da Agricultura e Pecuária.

De acordo com a pasta, a instalação de Utras se destina a ampliar a atuação descentralizada do ministério para aproximar o serviço técnico das zonas produtivas agropecuárias e agrícolas no Brasil.

Em Minas Gerais, a unidade foi instalada no município de Caratinga; em Mato Grosso, a Utra ficará em Sorriso; no Paraná, os municípios selecionados foram Guarapuava e Toledo; em Pernambuco, Garanhuns; no Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes; e no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, Santa Maria, Pelotas e Ijuí.

“A oficialização das Utras no Rio Grande do Sul é uma resposta do ministro Carlos Fávaro a uma demanda de anos e que foi reforçada na sua visita ao Rio Grande do Sul, na 46ª Expointer”, disse em nota o superintendente federal de Agricultura no Rio Grande do Sul, José Cleber.

Com a oficialização das novas unidades, o número total de Utras no Brasil sobe para 58, distribuídas pelos Estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias