Agricultura inicia Operação Semana Santa a fim de evitar fraudes no setor

São Paulo, 3 – O Ministério da Agricultura realizou nesta terça-feira, 3, a Operação Semana Santa 2020 a fim de atestar a qualidade dos pescados comercializados para o consumidor e evitar eventuais fraudes. De acordo com nota da pasta, amostras foram recolhidas em atacados e supermercados de 18 Estados e no Distrito Federal.

A fiscalização está sendo feita, simultaneamente, no Distrito Federal e nos seguintes Estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e Rio Grande do Sul.

Os resultados das amostras coletadas serão divulgados em meados de abril, antes da Semana Santa.

Ao todo, 96 fiscais federais agropecuários do ministério devem coletar 260 amostras de pescado no País, das espécies de maior preço e, por isso, mais suscetíveis a fraudes, como bacalhau, salmão, dourada e surubim.

“Por meio da análise do DNA, é verificado se essas espécies não foram substituídas por outras de menor valor, caracterizando a fraude econômica da troca de espécies (quando o peixe embalado é diferente daquele informado no rótulo do produto)”, diz a pasta.

Em 2015, primeiro ano de realização da Operação Semana Santa, as amostras coletadas de produtos inspecionados pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) e de produtos importados apresentaram 23% de não conformidade. No ano seguinte, em 2016, foi observado 15% de amostras não conformes; em 2017, foram 3% de não conformes; em 2018, 9,3%; e em 2019, 6%.