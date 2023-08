Agricultura: Índia tem interesse em sucos e frutas tropicais do Brasil, diz embaixador

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/08/2023 - 18:51 Compartilhe

A Índia tem interesse em sucos e frutas tropicais do Brasil, segundo o embaixador do país, Suresh Reddy. O interesse foi manifestado em encontro do diplomata com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, nesta segunda-feira, 21, informou o ministério brasileiro, em nota. Em maio, a Índia autorizou a importação de refresco de açaí brasileiro. Em 2022, o Brasil exportou, em produtos do agronegócio, US$ 2,95 bilhões para o mercado indiano, sobretudo de óleo de soja (US$ 2,3 bilhões), segundo dados do Agrostat.

No encontro, Fávaro apresentou ao embaixador indiano o programa de conversão de 40 milhões de hectares de pastagens degradadas em áreas de produção agropecuária, que visa dobrar a área de produção de alimentos do Brasil e destacou a qualidade das frutas brasileiras. Eles também trataram do estreitamento da relação bilateral entre os países.

Na ocasião, Reddy convidou o Brasil para a maior feira agrícola da Índia, a World Food Índia. As importações brasileiras de produtos indianos somaram U$$ 178 milhões no ano passado, principalmente de produtos têxteis (US$ 55,5 milhões).

