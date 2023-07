Agricultura/Fávaro: Arábia Saudita liberou importação de caprinos do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2023 - 20:49 Compartilhe

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, informou nesta segunda, 31, que a Arábia Saudita autorizou a habilitação para importação de caprinos do Brasil. “É um país que está investindo e fazendo grandes parcerias com o Brasil, que avançou com a liberação para a exportação de caprinos. É uma grande conquista”, disse Fávaro, em vídeo publicado nas suas redes sociais ao finalizar viagem ao país.

Fávaro disse que houve avanço também quanto ao protocolo de regionalização de gripe aviária em eventuais casos em plantel comercial entre os países. “Estamos com a finalização do processo de regionalização em casos de gripe aviária em granja comercial, o que é importante para mantermos esse mercado aberto”, explicou. O modelo da regionalização prevê que, em potenciais surtos de gripe aviária em granjas comerciais, embargos são restritos apenas à região contaminada e a um raio de 10 quilômetros, mantendo as exportações do restante do País e dos Estados afetados.

O ministro destacou também evolução nas negociações de parcerias com o País no projeto de recuperação e conversão de pastos de baixa produtividade em áreas de produção agropecuária. O tema foi alvo de reuniões com o fundo soberano Companhia Saudita de Investimento Agrícola e Pecuário (Salic), que vai aderir ao programa de recuperação de pastagens degradadas do Brasil, e com o ministro do Meio Ambiente, Água e Agricultura da Arábia Saudita (MEWA), Abdulrahman Abdulmohsen A. AlFadley, que criou um grupo de trabalho para discutir a iniciativa.

Em nota, o ministério informou que a missão da comitiva chega na última etapa nos Emirados Árabes Unidos. No país, o ministro participará de reuniões com fundos soberanos e de um seminário empresarial, segundo a pasta.

