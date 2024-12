Agricultura familiar: Ministério lança programas de fomento em Mato Grosso

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/12/2024 - 18:11 Para compartilhar:

O Ministério da Agricultura lançou nesta sexta-feira, 13, em Várzea Grande (MT), projetos para fomentar a produção da agricultura familiar mato-grossense. Segundo nota da pasta, o ministro Carlos Fávaro lançou o projeto Solo Vivo, para recuperação de áreas degradadas para a agricultura familiar; o projeto Alimentar, que implementará uma horta solidária em Várzea Grande, além de assinar ato para a construção de um frigorífico de caprinos e ovinos em Acorizal (MT).

As ações serão realizadas em parceria com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura de Mato Grosso (Fetagri-MT) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), enquanto o frigorífico será construído com a Associação Mato-grossense dos Criadores de Ovinos e Caprinos (Ovinomat), diz a nota.

Além disso, foi detalhado o programa estratégico de fortalecimento estrutural de assentamentos rurais e sustentabilidade da agricultura familiar em Mato Grosso, que também inclui o projeto Elas na Agricultura, com foco especial na capacitação para desenvolver o empreendedorismo das mulheres no campo em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e a ONG Lírios.