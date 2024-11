Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/11/2024 - 19:26 Para compartilhar:

A agricultura familiar contratou R$ 29,5 bilhões nos primeiros quatro meses do Plano Safra da Agricultura Familiar 2024/2025, 4% mais que em igual período da safra passada, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). De julho a outubro foram 677.935 operações de financiamento para agricultoras e agricultores familiares, agroindústrias e cooperativas. No Plano Safra 2024/25 foram disponibilizados R$ 76 bilhões para o setor.