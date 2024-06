Agricultura Familiar: BNB desembolsou R$ 8,7 bilhões em crédito na safra 2023/24

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2024 - 9:30 Para compartilhar:

São Paulo, 21 – O Banco do Nordeste (BNB) aplicou R$ 8,7 bilhões no Plano Safra da Agricultura Familiar 2023/24, montante 87% acima do liberado na safra 2022/23, informou a instituição financeira, em nota.

Segundo o BNB, foram 665 mil operações de crédito no ciclo 2023/24, que se encerra em 30 de junho. Em nota, o presidente do BNB, Paulo Câmara, afirmou que o crédito chegou a quem precisa de apoio financeiro para continuar produzindo alimentos para a mesa dos brasileiros.

Entre as iniciativas do Banco do Nordeste para a ampliação dos resultados estão a expansão do atendimento do Agroamigo, programa de microfinança rural do BNB, que cresceu a quantidade de agentes em menos de um ano, de 1.066 para 1.285.