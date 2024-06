Agricultura: Exportações de produtos agropecuários alcançam US$ 15 bilhões em maio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/06/2024 - 18:33 Para compartilhar:

As exportações brasileiras de produtos agropecuários alcançaram US$ 15 bilhões em receita em maio, informou o Ministério da Agricultura, em nota. O valor é 10,2% inferior ao obtido em igual mês do ano passado, o equivalente a uma diminuição de US$ 1,71 bilhão. O setor respondeu por 49,6% dos embarques totais do País no último mês.

Na nota, a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais da pasta aponta que os principais produtos responsáveis pelo resultado são café verde (+US$ 392,21 milhões), algodão não cardado nem penteado (+ US$ 337,30 milhões), celulose (+ US$ 298,95 milhões) e açúcar de cana em bruto (+US$ 114,63 milhões).

Os setores que mais se destacaram foram complexo sucroalcooleiro, que exportou US$ 1,43 bilhão em maio, um aumento de 15,3%; carnes registraram US$ 2,13 bilhões de vendas no mês, 14,2% de todas as vendas externas do agronegócio; os produtos florestais tiveram US$ 1,55 bilhão em vendas externas, crescendo 25,5% em relação a 2023.

Balança comercial

No acumulado do ano, as exportações brasileiras do agronegócio somaram US$ 67,17 bilhões, caindo 0,2% em comparação com o período homólogo. O declínio das exportações ocorreu graças a queda de 9,8% nos preços de produtos exportados. O índice de quantidade apresentou crescimento de 10,7% nos cinco primeiros meses do ano. O agronegócio representou 48,4% das exportações totais brasileiras.