Agricultura estima Valor Bruto da Produção de R$ 603,4 bilhões em 2019

São Paulo, 13 – O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) em 2019 deve ser de R$ 603,4 bilhões, 1,2% acima do obtido em 2018, de R$ 596,1 bilhões, prevê o Ministério da Agricultura. “O valor é o segundo maior alcançado pela agropecuária em 30 anos. O primeiro ocorreu em 2017, com R$ 607,9 bilhões”, disse o ministério, em nota. O cálculo leva em consideração os preços registrados em julho.

Ainda conforme a pasta, as principais lavouras representaram R$ 399 bilhões, e a pecuária, R$ 204,4 bilhões. “A pecuária apresenta variação positiva de 4,5% e as lavouras tendência de redução.” No comunicado, o coordenador-geral de Avaliação de Políticas e Informação da Secretaria de Política Agrícola do Ministério, José Garcia Gasques, diz que, como a safra está praticamente encerrada – restam milho safrinha e trigo ainda a colher – a tendência é de que essa previsão se mantenha até o fim do ano.

Conforme a Agricultura, os melhores resultados são observados nas culturas do algodão, com aumento real de 16,6% no VBP, amendoim (14,3%), da banana (20,5%), da batata inglesa (117,8%), do feijão (64,9%), do cacau (1,9%), da laranja (8,1%), da mamona (34,9%), do milho (22,9%), do tomate (19,6%) e do trigo (8,2%). “O que mais se destaca nos resultados, além do elevado acréscimo de valor em algumas lavouras, é o desempenho do milho por meio do excepcional valor obtido, atingindo R$ 60,4 bilhões de VBP. Torna-se, entre as lavouras, a segunda atividade mais importante depois da soja (R$ 129 bilhões).”

Na pecuária, destacam-se os valores da carne de frango (13,4%), dos suínos (9,3%) e da carne bovina, com aumento de 1,3%.