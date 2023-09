Agricultura estima valor bruto da produção de R$ 1,142 tri este ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/09/2023 - 19:40 Compartilhe

São Paulo, 11/09 – O Ministério da Agricultura estima o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) deste ano em R$ 1,142 trilhão, 2,4% maior que o de 2022, que foi de R$ 1,115 trilhão. Em agosto, a projeção da pasta para o VBP era de R$ 1,135 trilhão.

“As lavouras, com crescimento de 4,2%, tiveram um faturamento de R$ 804,3 bilhões (a projeção em setembro leva em consideração dados de agosto) e a pecuária, com retração de 1,6%, apresenta um faturamento de R$ 338,3 bilhões. A safra recorde de grãos deste ano, os preços agrícolas e as exportações são os principais fatores responsáveis por esses resultados”, disse o ministério.

O coordenador geral de Planos e Cenários da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, José Garcia Gasques, disse que esse resultado se deve, especialmente, aos preços e ao volume produzido. O amendoim teve aumento real de 11,7% no VBP, o arroz de 11,6%, banana, 16,9%, cacau, 13,1%, cana-de-açúcar, 13%, feijão, 7,3%, laranja, 27,2%, mandioca, 40,3%, soja, 3,0%, milho, 1,1%, tomate, 17,3% e uva, 9,7%.

“Vários produtos desta relação apresentam neste ano, recordes do VBP em uma série de mais de 30 anos de cálculo. Entre esses estão, amendoim, cana-de-açúcar, feijão, laranja, mandioca, milho, tomate e outros”, afirmou Gasques.

Entre os produtos com contribuição negativa ao crescimento do VBP estão algodão, batata-inglesa, mamona e trigo, com preços em queda. “Estes são acompanhados pela retração da carne de frango e carne bovina, ambas apresentando forte retração do VBP em relação ao ano anterior. Por outro lado, na pecuária, os suínos, leite e ovos, têm tido desempenho bastante favorável”, destacou a pasta.

