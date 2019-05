Agricultura estabelece parâmetros para importação de feijão do México

São Paulo, 20 – O Ministério da Agricultura publicou nesta segunda-feira, 20, instrução normativa no Diário Oficial da União, estabelecendo os parâmetros para importação de feijão do México. O acordo faz parte de cooperação estabelecida pela pasta no último dia 11, quando foi anunciado também a liberação da exportação do arroz beneficiado para o país da América do Norte.

Entre os principais pontos apresentados na Instrução Normativa nº 8 estão a necessidade do certificado fitossanitário emitido no México, que assegura que o produto não tem pragas, e anexos determinando a concentração máxima dos herbicidas brometo de metila e fosfeto de alumínio presentes nos grãos no momento da entrada no País.