Agricultura está recebendo sugestões para revisão do SNSM

São Paulo, 20 – O Ministério da Agricultura recebe até o dia 6 de abril sugestões para a revisão do Sistema Nacional de Sementes e Mudas (SNSM), como consta da portaria 42, publicada no Diário Oficial. Segundo a pasta, o decreto 5.153 de 2004 será revisto, a fim de simplificar os procedimentos relativos à produção de sementes e mudas e atividades posteriores, tais como o beneficiamento, a embalagem, o armazenamento, a análise, o comércio, a importação e a exportação.

“Mudaram os modelos de negócio e as empresas estão prontas para as ferramentas de autocontrole e de boas práticas”, disse a coordenadora geral de Sementes, Mudas e Proteção de Cultivares do Ministério, Virgínia Carpi,. A coordenadora destaca ainda que o Brasil tem grande potencial para produção de sementes e mudas, inclusive para exportação.

Ainda conforme o Ministério, o setor de sementes e mudas do Brasil é o terceiro do mundo em faturamento, com US$ 7,6 bilhões/ano.

Fica atrás apenas dos Estados Unidos, com US$ 12 bilhões, e a China, com US$ 10,8 bilhões.