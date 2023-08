Agricultura, Embrapa e Centro árabe firmam parceria para transferência de tecnologia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/08/2023 - 20:18 Compartilhe

O Ministério da Agricultura, o Centro Internacional de Agricultura Biosalina (ICBA) e a Embrapa firmaram parceria para transferência de tecnologia na área agrícola, intercâmbio de informações e conhecimento técnico, informou a pasta em nota nesta quarta-feira, 2. O acordo foi feito durante agenda do ministro Carlos Fávaro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com a diretora geral do ICBA, Tarifa Alzaabi.

O ministério firmou acordo também com o Ministério de Mudanças Climáticas e Meio Ambiente (MOCCAE) para acelerar a cooperação e as parcerias agropecuárias entre Brasil e Emirados Árabes Unidos. De acordo com a pasta, em outra agenda, a ministra de Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos, Reem Ebrahim Al Hashimy, manifestou o interesse de seu país em expandir significativamente as relações comerciais com o Brasil.

