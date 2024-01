Agricultura e Gestão vão criar força-tarefa para acelerar análise dos CAR

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/01/2024 - 15:01 Para compartilhar:

São Paulo, 26 – Os Ministérios da Agricultura e da Gestão e Inovação em Serviços públicos definiram nesta semana a criação de uma força-tarefa para concluir as análises e validações dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR) ainda pendentes. Conforme nota do Ministério da Agricultura, no País, menos de 1% dos cerca de 7 milhões de CAR entregues até o momento foram analisados e validados. A análise e validação do CAR é importante para que o produtor rural faça sua adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) – cujo prazo expira em 31 de dezembro deste ano -, com os benefícios previstos no Código Florestal, em caso de necessidade de recomposição de matas nativas.

A responsabilidade de análise e validação do CAR é de cada Estado, lembra a Agricultura e, com a força-tarefa, a proposta é fazer com que as análises avancem.

O Ministério da Gestão e Inovação é, desde outubro do ano passado, responsável pela gestão do CAR, no âmbito da Secretaria Extraordinária para a Transformação do Estado. No governo anterior, de Jair Bolsonaro, o CAR estava nas mãos do Ministério da Agricultura, e anteriormente, a cargo do Ministério do Meio Ambiente.

Ainda conforme a pasta da Agricultura, diante da quantidade de análises ainda pendentes e, com base nas experiências anteriores e exemplos aplicados em outros Estados, como Mato Grosso, a proposta debatida entre os ministros foi a criação de uma força-tarefa com a participação das pastas da Gestão, da Agricultura e também dos Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima, além do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, além dos governos estaduais, visando à criação de uma base de dados mais completa e precisa para alimentar o sistema e “dar mais eficiência à análise de dados”.

