Agricultura e FAO são parceiros em projeto que centraliza dados de perdas e danos

São Paulo, 10 – O Ministério da Agricultura está participando de um projeto com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU) que tem por objetivo constituir um sistema centralizado de coleta de dados sobre perdas e danos na agricultura.

De acordo com a pasta, em nota divulgada nesta segunda-feira, 10, a ideia é identificar o que já está sendo feito na coleta de dados sobre perdas e danos, quais são as instituições envolvidas e, ao fim, ter um mapa do que já existe e gerar recomendações de como elaborar um sistema centralizado para a agricultura brasileira.

O professor Gilson Martins, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), comenta que há dados, “mas muitas vezes não há uma conversa entre as instituições”.

“Há a necessidade de uma integração maior para que se consiga juntar as informações e oferecê-las de forma adequada”, continua o professor.

Ainda de acordo com o ministério, o projeto está sendo desenvolvido pela FAO em vários países, dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Ao fim do trabalho, as recomendações serão reunidas em um relatório final, que deverá estar pronto em agosto.