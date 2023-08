Agricultura e BB buscam parceria com Banco Mundial para recuperação de pastagem

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/08/2023 - 9:25 Compartilhe

São Paulo, 24 – O Ministério da Agricultura e o Banco do Brasil (BB) buscam uma parceria com o Banco Mundial no segmento de investimentos verdes. A captação de recursos seria para o programa de conversão de pastagens degradadas em áreas de produção agropecuária do governo federal. O tema foi debatido em reunião, na noite de terça-feira (22), na qual participaram o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o vice-presidente de Agronegócio do BB, Luiz Gustavo Laje, o vice-presidente de Negócios de Atacado do banco, Francisco Augusto Lassalvia, e o diretor de Agronegócio do BB, Jayme Pinto.

A proposta é que o BB capte os recursos com o Banco Mundial e repasse por meio de financiamentos para cooperativas e produtores rurais que aderirem ao programa de recuperação de pastagens do ministério. A meta da pasta é converter 40 milhões de hectares de pastagem degradada em dez anos, o que possibilitaria ao País dobrar a produção agrícola sem abertura de novas áreas, com investimento total calculado em cerca de US$ 120 bilhões (equivalente a R$ 600 bilhões).

A reportagem apurou que o Banco do Brasil já calcula interesse de cerca de R$ 1 bilhão por parte de produtores em linhas de créditos específicas voltadas à conversão de pastagens. Atualmente, o financiamento para este fim é operado por meio do Programa de Agricultura de Baixo Carbono (ABC+) com limite de até R$ 5 milhões por beneficiário e juros de 7%. No novo programa, a ideia do ministério é ampliar o limite de financiamento por produtor rural a taxas de juros mais atrativas por ser investimento verde.

