Agricultura do Canadá projeta estoques de 6,80 milhões de t de trigo

Winnipeg, 25 – Os estoques totais de trigo no Canadá devem somar 6,80 milhões de toneladas ao fim da temporada 2020/21, de acordo com dados publicados na sexta-feira, 25, pelo Departamento de Agricultura do país. A projeção representa queda de 100 mil toneladas em relação à estimativa divulgada em abril, de 6,90 milhões de toneladas. Para o ano comercial corrente, a previsão é de estoques finais de 5,90 milhões de toneladas.

Segundo a agência, as reservas de canola devem totalizar 2,30 milhões de toneladas ao fim de 2020/21, uma redução de 400 mil toneladas ante a previsão de abril e o menor volume em quatro anos.

Para o ano comercial 2019/20, a estimativa de estoques é de 2,6 milhões de toneladas, 600 mil toneladas menor do que a projeção anterior.