Agricultura digitaliza procedimentos para registro genealógico de animais

São Paulo, 19 – O Ministério da Agricultura digitalizou totalmente seu sistema de auditoria do Serviço de Registro Genealógico de Animais, informou a pasta, em nota. Assim, Associações de Criadores de animais podem inserir, digitalmente, informações estatísticas, de funcionamento e de recebimento que antes eram fornecidas de maneira analógica ou presencialmente.

“Com a transformação digital do procedimento de Auditoria do Serviço de Registro Genealógico de Animais, o governo federal pretende melhorar a gestão, ter economia de recursos e promover a transparência”, diz a nota do ministério. “Estima-se que as associações economizarão quase R$ 300 mil por ano.” Já o governo, por sua vez, economiza custos com diárias e deslocamentos.

Após a análise documental, o interessado é informado por correio eletrônico se as informações estão em conformidade ou se é necessária alguma ação. Por meio do gov.br, os usuários conseguem acompanhar o andamento das auditorias e, ainda, selecionar ser notificado durante todas as etapas do processo.