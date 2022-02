Agricultura deve liberar crédito para socorrer produtores, diz governo do RS

São Paulo, 9 – O Ministério da Agricultura informou ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que está finalizando as tratativas com o Ministério da Economia e que linhas de crédito emergenciais para auxiliar os pequenos produtores no Estado, que vêm sofrendo com a estiagem, devem ser liberadas nos próximos dias. A informação consta em nota da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul. Lavouras de milho verão e soja têm sofrido sérias perdas por causa da falta de chuva nesta safra 2021/22 no Estado.

Na manhã da terça-feira, 8, Leite e a secretária de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covatti, tiveram reunião com o secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Marcos Montes, com participação virtual da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, diagnosticada com covid-19, e receberam a notícia.

“Parte das lavouras não é protegida por seguro agrícola ou Proagro e, portanto, os produtores vão precisar de linhas emergenciais”, afirmou Leite, na nota. O governador disse que o Estado está investindo como pode. “Estamos fazendo a nossa parte no que é possível, com investimento de mais de R$ 200 milhões, e execução imediata de programas que financiam e apoiam a construção de microaçudes, a perfuração de poços e a instalação de conjuntos de cisternas e caixas d’água.”

Saiba mais