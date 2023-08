Agricultura destinará R$ 40 milhões no PLOA para certificação e promoção do café

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/08/2023 - 16:52 Compartilhe

Brasília, 17 – O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que a pasta quer reservar cerca de R$ 40 milhões no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2024 para ações de certificação e promoção do café. “Na PLOA 2023/24, destinaremos R$ 40 milhões para certificação e promoção do café brasileiro. É uma garantia do orçamento do ministério que vem complementar o Funcafé para fazer a cadeia produtiva se tornar ainda mais conhecida mundo afora”, afirmou Fávaro, durante o ato de assinatura de contratos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), realizado na sede da pasta.

Ele relembrou que o Funcafé recebeu recorde de recursos este ano, de R$ 6,3 bilhões para a safra 2023/24. “Ninguém esperava que esse governo pudesse casar ações sociais com desenvolvimento econômico e apoio à cadeia produtiva”, apontou.

Para a safra 2023/24, o governo destinou o montante de R$ 6,3 bilhões em recursos para o Funcafé, distribuídos para custeio, comercialização, aquisição de café, capital de giro e recuperação de cafezais, com juros de 11% ao ano.

De acordo com dados apresentados pelo diretor de comercialização da Secretaria de Política Agrícola a pasta, Silvio Farnese, na safra 2022/23 foi aplicado volume recorde de recursos, de 93% (ou R$ 5,6 bilhões), de um total de R$ 6 bilhões inicialmente ofertados. Na temporada, os recursos foram repassados a 65 mil beneficiários, incluindo produtores, cooperativas e indústrias em 16 Estados.

Presente no evento, o presidente da Conab, Edegar Pretto, destacou que a estatal possui três unidades armazenadoras para o grão, nos Estados do Paraná, Minas Gerais e São Paulo. “Se for necessário ser utilizado pelo setor, estão à disposição”, disse.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias