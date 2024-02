Agricultura: de 10 itens no acordo UE-Mercosul, 9 foram resolvidos, diz Perosa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/02/2024 - 9:16 Para compartilhar:

Brasília, 20 – O secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Roberto Perosa, continua otimista com a ratificação do acordo entre Mercosul e União Europeia (UE), mesmo com os protestos de produtores europeus contrários ao acordo. “Dos dez itens na pauta que eram entraves, nove foram resolvidos. Um último tema que está sendo tratado é o mecanismo de arbitragem”, afirmou Perosa. “Falta um item, um detalhe final para decidir onde será a compensação se houver algum problema, mas, depois disso, está equacionado e pode ser implementado”, acrescentou.

A questão da arbitragem está sendo tratada pelo embaixador Maurício Lyra, do Ministério das Relações Exteriores, e pela secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), Tatiana Prazeres, segundo Perosa.

Na avaliação do secretário, a maior parte dos países da União Europeia é favorável ao acordo. “Talvez seis/sete países de um total de 27 que não querem”, afirmou. Ele citou Alemanha, Espanha e Portugal como países com interesse em aderir ao acordo. “Vencidas as questões técnicas, aguardamos a implementação do acordo pelo Parlamento Europeu”, destacou.

