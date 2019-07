Agricultura corrige Estados que vão vacinar animais jovens contra aftosa

O Ministério da Agricultura corrigiu nesta sexta-feira, 26, nota enviada na quinta-feira, 25. A correção é sobre os Estados que vão vacinar animais jovens em novembro, na segunda etapa. Segue a nota atualizada.

São Paulo, 26 – O Brasil vacinou 98,34% do seu rebanho de bovinos e búfalos na primeira etapa de campanha contra a febre aftosa, informou o Ministério da Agricultura, em nota. Do rebanho de 197 milhões de bovinos e búfalos de todas as idades previstos para serem vacinados, foram imunizados 193,7 milhões. Os Estados do Acre, Paraná e Espírito Santo vacinaram apenas os animais de até 24 meses.

Somente os Estados do Amapá e Santa Catarina (que não vacina mais o rebanho) ficaram fora da primeira etapa. O Amapá aplica a vacina em todo o rebanho no segundo semestre. A cobertura vacinal “foi satisfatória”, de acordo com a chefe substituta da Divisão de Febre Aftosa do Ministério da Agricultura, Ana Vidor. A porcentagem alcançada atinge os índices estabelecidos pelo Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA).

A partir de 1º de novembro, quase todos os Estados vão iniciar a segunda etapa de vacinação dos animais jovens. Apenas os Estados do Acre, Amapá e Espírito Santo irão vacinar o rebanho de todas as idades.

O Paraná prossegue suas ações para que não se vacine mais o rebanho na campanha de novembro, mudança que dependerá do atendimento de ações pendentes e que estão previstas no plano estratégico do Pnefa. (segue)