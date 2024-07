Agricultura: cooperação técnica permite seguro com apólice menor para Cafeicultura Sustentável

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2024 - 19:02 Para compartilhar:

O Ministério da Agricultura firmou um acordo de cooperação técnica com o Conselho Nacional do Café (CNC) e a multinacional Pró Natura Internacional para a estruturação de apólices de seguro com custo menor a produtores de café sustentáveis. Em nota, a pasta afirmou que o acordo firmado dá início ao projeto “Cafeicultura Brasileira Sustentável – Sistema de Compensação de Crédito de Carbono na Apólice de Seguro Rural no Brasil”.

O projeto vai utilizar créditos de carbono para beneficiar financeiramente os produtores que adotarem práticas sustentáveis com proteção adicional contra os riscos agrícolas. “Esse é um trabalho inédito, e que tem vários focos. Ele trabalha a questão da sustentabilidade, os riscos e as mudanças climáticas, alinhados ao seguro rural”, disse o secretário de Política Agrícola do Ministério, Guilherme Campos, na nota.

De acordo com o ministério, o acordo firmado prevê “implantar e desenvolver a viabilidade dos ativos obtidos pelo crédito de carbono, proporcionando a redução de custos para o produtor no pré-custeio da safra”. O desempenho dos produtores quanto à sua pegada de carbono será avaliado rotineiramente. O diretor do Departamento de Gestão de Risco do ministério, Jônatas Pulquério, afirmou que o objetivo do acordo é a redução do custo da apólice do seguro rural por meio da compensação financeira da venda dos créditos de carbono.

A partir da assinatura do acordo, o Ministério vai iniciar os estudos para definição do porcentual de desconto a ser abatido sobre a apólice do seguro e detalhes do modelo.